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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стала доступна регистрация на бета-тестирование MMORPG Eternal Tombs Eternal Tombs, грядуща...

Стала доступна регистрация на бета-тестирование MMORPG Eternal Tombs Eternal Tombs, грядуща...

Стала доступна регистрация на бета-тестирование MMORPG Eternal TombsEternal Tombs, грядущая MMORPG, в которой не будет микротранзакций и будут присутствовать живые игровые мастера, формирующие опыт игроков, начнет закрытое бета-тестирование 2 апреляЧитать дальше → источник.

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