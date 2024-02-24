Стала доступна регистрация на бета-тестирование MMORPG Eternal Tombs Eternal Tombs, грядуща...

Стала доступна регистрация на бета-тестирование MMORPG Eternal TombsEternal Tombs, грядущая MMORPG, в которой не будет микротранзакций и будут присутствовать живые игровые мастера, формирующие опыт игроков, начнет закрытое бета-тестирование 2 апреляЧитать дальше → источник.