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Трамп посетовал на потерю Америкой уважения России и Китая

Трамп посетовал на потерю Америкой уважения России и Китая

Нынешняя «группа людей» у власти подвергает США опасности потому, что Россия и Китай больше не уважают Америку, заявил 8 августа на пресс-конференции в поместье Палм-Бич бизнесмен и экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

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