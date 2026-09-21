Врач Белозёров назвал причины боли в горле без температуры

В Нижегородской области у пациентов фиксируют острую боль в горле и упадок сил без повышения температуры — симптоматику, ранее отмеченную у жителей Москвы.
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