Лавров сравнил разговоры США о разрешении ВСУ ударить по России с агонией

Лавров: разговоры США о разрешении ВСУ ударить по России похожи на агонию Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил с агонией разговоры официальных лиц США о возможности дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешение ударить по целям на российской территории.