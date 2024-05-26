Лавров сравнил разговоры США о разрешении ВСУ ударить по России с агонией

Лавров: разговоры США о разрешении ВСУ ударить по России похожи на агонию Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил с агонией разговоры официальных лиц США о возможности дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешение ударить по целям на российской территории.
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