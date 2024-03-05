Новый арт-кар BMW оформлен электронными чернилами

Новая художественная машина на базе электрического BMW i5 меняет цвета и показывают анимацию. BMW снова сотрудничает с международной художественной выставкой Frieze в Лос-Анджелесе, чтобы продемонстрировать свои дизайнерские машины.
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