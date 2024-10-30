Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Александр Третий» 16+ Фото: «НМГ Док» Режиссер: Сергей Айрапетов.Документально-игровой фильм из цикла «Великие» от «НМГ Док» расскажет о жизни российского правителя, которому отведено так мало места на страницах учебников истории.