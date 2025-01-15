5 фильмов с Анной Самохиной, которые стоит посмотреть

Одна из самых красивых актрис советского кино родилась 14 января 1963 года. Сейчас ей исполнилось бы 62 года, но судьба распорядилась несправедливо: из-за онкологического заболевания Анна Самохина ушла из жизни в 47 лет… Талантливая актриса успела сняться почти в полусотне фильмов и сериалов.