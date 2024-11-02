Елена Малышева: «Сила нашей страны в единстве народа»

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ о предстоящем празднике 4 ноября На всех этапах становления и развития российской государственности единство являлось важнейшим ориентиром, которым руководствовался наш народ.
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