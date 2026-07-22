В российском регионе задержали заложившую схрон со взрывчаткой уроженку Украины

В Крыму задержали заложившую тайник со взрывчаткой женщину. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, 59-летняя женщина самостоятельно связалась с представителями Службы безопасности Украины через один из мессенджеров и по заданию куратора на территории полуострова оборудовала тайник с компонентами самодельного взрывного устройства, после чего передала ему координаты его расположения.