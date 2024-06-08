Боливия заинтересована в российских углеводородах: вопрос обсудили с «Роснефтью» на ПМЭФ Татьяна АрестоваВ ходе визита президента Боливии Луиса Арсе 5 июня в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава государства активно обсуждал перспективы сотрудничества между Россией и Боливией.
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