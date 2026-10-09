Ушел из жизни композитор Бакир Баяхунов

На 94-м году жизни скончался советский и казахстанский композитор, педагог Бакир Баяхунов. О кончине заслуженного деятеля искусств и народного артиста Казахской ССР сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации Казахстана.
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