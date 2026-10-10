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Ксения Собчак: интервью, после которых её героев ждали налоговые дела, эмиграция и запреты на выступления

Ксения Собчак: интервью, после которых её героев ждали налоговые дела, эмиграция и запреты на выступления

Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой, журналистка, телеведущая, в своё время — и политик.

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