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Победа или маскировка? Как Турчак борется с "наливайками" в Горном и что у него получается

Победа или маскировка? Как Турчак борется с "наливайками" в Горном и что у него получается

Власти республики говорят об успехах антиалкогольной кампании. Вот только жители убеждены: проблема не исчезла, а ушла в подполье Круглосуточные бары, или "наливайки", годами отравлявшие жизнь жителям прилегающих территорий шумом, пьяными разборками и ночным беспределом, наконец закрыли в Горно-Алтайске.

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