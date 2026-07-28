Победа или маскировка? Как Турчак борется с "наливайками" в Горном и что у него получается

Власти республики говорят об успехах антиалкогольной кампании. Вот только жители убеждены: проблема не исчезла, а ушла в подполье Круглосуточные бары, или "наливайки", годами отравлявшие жизнь жителям прилегающих территорий шумом, пьяными разборками и ночным беспределом, наконец закрыли в Горно-Алтайске.