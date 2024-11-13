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Проверка детей мигрантов на русский язык: Глава СПЧ выступил с предложением. Слово за властями

Проверка детей мигрантов на русский язык: Глава СПЧ выступил с предложением. Слово за властями

Валерий Фадеев, глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), предложил разработать механизм проверки знаний русского языка у детей мигрантов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Вот берут в школы детей, СОВЕРШЕННО НЕ ЗНАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК. И вот что учитель ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ С НИМ? РЕбЕНОК ЖЕ НЕ ВИНОВАТ, А О ЧЕМ ДУМАЮТ ЕГО РОДИТЕЛИ, ШКОЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО, ВЛАСТИ?!!   КАК ребенка обучить хоть чему-нибудь?!!   ЧТО ДЕЛАТЬ УЧИТЕЛЮ?!!  Объясните пожалуйста!!
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16 час.
НП
Наталья Павлова
А что вообще детям мигрантов делать в России. Они-то какое отношение имеют к трудовой миграции?
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12 час.

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