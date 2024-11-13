Проверка детей мигрантов на русский язык: Глава СПЧ выступил с предложением. Слово за властями

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лина любимцева

Вот берут в школы детей, СОВЕРШЕННО НЕ ЗНАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК. И вот что учитель ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ С НИМ? РЕбЕНОК ЖЕ НЕ ВИНОВАТ, А О ЧЕМ ДУМАЮТ ЕГО РОДИТЕЛИ, ШКОЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО, ВЛАСТИ?!! КАК ребенка обучить хоть чему-нибудь?!! ЧТО ДЕЛАТЬ УЧИТЕЛЮ?!! Объясните пожалуйста!!