Девочка очнулась в гробу на своих похоронах через 8 часов после смерти

В небольшом населенном пункте Эль-Хокоте в Гватемале произошел шокирующий случай. 15-летняя Юлейди Искотояк, которую отец объявил умершей, пришла в сознание прямо во время собственных похорон — спустя восемь часов после предполагаемой смерти.