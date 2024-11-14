В Красноярске раскрыли дело об убийстве, совершенном 25 лет назад

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступление, совершенное 25 лет назад. Речь идет о расправе над 31-летним мужчиной, который в декабре 1999 года скончался от полученных травм, вызванных уголовными действиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии