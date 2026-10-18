«Лос-Анджелес» проиграл « Бостону » (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ . «Кингс» потерпели 6 поражений в 6 играх на старте сезона (из них 4 – в основное время) и остались единственной командой в лиге без побед в текущей регулярке.