Аккуратные водители будут платить такой же налог, как и разгильдяи

В атмосфере вот уже несколько лет витает идея о предоставлении скидки по уплате транспортного налога для тех, кто ездит на своих машинах аккуратно, не нарушает правила дорожного движения и не попадает в дорожно-транспортные происшествия.
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