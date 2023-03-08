Федеральное агентство новостей №1

7 033 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кошетов
    Черт! Вот не написали бы вы, я и дальше бы счастливо не знал о существовании Дины СаевойСбежавшая в Дубай...
  • Briz Bazelik
    Такого оборота (в этой "пиндосовской" авантюре!), - можно было и-ожидать (т.е., - "Кто угодно - только не ОНИ!")! По...«Нам предстоит на...
  • Елена Картавцева (Павленко)
    Законопроект об иноагентах - это всего лишь предлог. Майдан в Грузии , даже если отменить проект, не успокоится. Сцен...Активисты снова с...

Глава МИД Абхазии сообщил о планах США устроить госпереворот в Грузии в марте

Глава МИД Абхазии сообщил о планах США устроить госпереворот в Грузии в марте

Соединенные Штаты хотят открыть второй фронт на территории Кавказа, совершив государственный переворот в Грузии, заявил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх