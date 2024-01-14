Письмо: "Дело было в Пенькове"

Кто смотрел фильм, помнит, и может разобрать вопросы, предложенные автором письма? boneteteУважаемая Эволюция, здравствуйте!Некоторые фильмы заканчиваются неоднозначно, оставляя в уме вопрос и как же всё-таки там всё закончилось на самом деле?Вот например, надеюсь всем известный, "Дело было в Пенькове".