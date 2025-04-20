Times: Уиткофф разгневал французов, сравнив Елисейский дворец и особняк Трампа

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вывел из себя представителей Франции на переговорах в Париже, сравнив Елисейский дворец с резиденцией американского лидера Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
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