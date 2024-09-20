ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ В Татарстане ликвидирована женская ячейка международной террористической организации.
ЖЕНСКИЙ ДЖИХАД УЖЕ В РОССИИ: О ЧЁМ МОЛЧАТ "ЗАМОТАШКИ"
Комментарии
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власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банковскими жуликами по указанию МВФ и ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы устроить талибан и развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры, решающие все проблемы с продажными чиновниками и депутатами.
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1 час.
Владимир Петров
Их той же оперы: некая часть человечества объявляется лучшей его частью: то пролетариат, то арийцы, то мусульмане... Обозначаются планетарные претензии "лучших"... По отношению к прочим можно всё.
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Идет агрессивная легализация замоташек и завоз мастурбеков. Идет подготовка к массовым терактам. Когда все привыкнут к замоташкам, пройдет команда и эти замоташки активируют пояса смертников в людных местах.
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41 мин.
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