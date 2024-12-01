Переговоры Трампа и Путина по Украине: четыре сценария от Neue Zürcher Zeitung

Neue Zürcher Zeitung задается вопросом: смогут ли Трамп и его спецпосланник Келлог принести мир на Украину? «Едва ли найдется другой внешнеполитический вопрос, который Дональд Трамп так часто упоминал во время президентской избирательной кампании, как Украина.