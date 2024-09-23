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Чиновника уволили из-за измены жене

Чиновника уволили из-за измены жене

Фото: dailymail Влиятельный государственный служащий пойман на супружеской измене и лишен должности В Бразилии один из высокопоставленных чиновников был уволен со своего поста после того, как его собственная жена уличила его в неверности.

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