Профессор Сафонов: Главная проблема наших начальников в том, что они относятся к работникам, как к рабам

Станет ли дополнительная нагрузка стимулом зарабатывать больше? Ирина Мишина Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Материал комментируют: Александр Сафонов Мария Игнатова Больше половины российских компаний заявили, что повысят зарплаты в этом году.
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