Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга создадут платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине

Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке заявил, что Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга создадут платформу «Друзья мира», чтобы способствовать мирному разрешению украинского кризиса.
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