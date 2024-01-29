Александр Самойленко соберет всех жен и детей в особняке на Рублевке 12 февраля

ТНТ перезапустит формат мелодрамы в новом сериале производства Good Story Media «Бедные смеются, богатые плачут», который расскажет о жизни обитателей особняка на Рублевке – его хозяев и многочисленной прислуги.
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