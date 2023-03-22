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Терещенко не считает СКА фаворитом Кубка Гагарина: «Есть другие команды не хуже. Не видел никакого камбэка – это ошибки «Торпедо» в обороне»

Алексей Терещенко заявил, что не считает СКА фаворитом на победу Кубке Гагарина. СКА обыграл «Торпедо» (5:3, 4-0 в серии) в четвертом матче серии и вышел в финал Западной конференции.

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