Наблюдения по вчерашнему ракетному удару Ирана ■ Иранская ракетная программа развивается, но своего технологического пика, похоже, ещё не достигла.
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Наблюдения по вчерашнему ракетному удару Ирана ■ Иранская ракетная программа развивается, но своего технологического пика, похоже, ещё не достигла.
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