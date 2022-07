Подтвердилась дата выхода Wrath of the Lich King для World of Warcraft Classic, ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic может сильно задержаться, Sony рассказала и показала особенности PlayStation VR 2, создатели Back 4 Blood разыскивают соискателей для дальнейшего развития игры, мультиплеер для ПК-версии .