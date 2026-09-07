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Шестимесячная программа улучшила внимание и питание пожилых в Японии

Шестимесячная программа улучшила внимание и питание пожилых в Японии

Исследование Университета Кумамото (Kumamoto University, Япония) оценивало шестимесячную общественную программу для пожилых людей, включавшую несколько компонентов — физические упражнения, обучение рациональному питанию и когнитивные тренировки.

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