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Трэй Янг стал самым молодым игроком НБА, который реализовал 700 3-очковых

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг в пятницу стал самым молодым игроком в истории НБА, который добрался до отметки в 700 реализованных 3-очковых.

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