Дочери рэпера Тимати купили собаку породы мальтипу

Дочь рэпера Тимати (Тимура Юнусова) завела собаку "дизайнерской" породы и назвала ее в честь отца. Мать артиста Симона Юнусова показала в соцсетях, как внучка Алиса выбирала себе питомца, и призналась, что сын изначально был против мальтипу.