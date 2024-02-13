Дочери рэпера Тимати купили собаку породы мальтипу

Дочь рэпера Тимати (Тимура Юнусова) завела собаку "дизайнерской" породы и назвала ее в честь отца. Мать артиста Симона Юнусова показала в соцсетях, как внучка Алиса выбирала себе питомца, и призналась, что сын изначально был против мальтипу.
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