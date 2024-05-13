Адвокат Данилов: реестр должников по алиментам направлен на защиту детей

Адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов заявил, что появление реестра должников по алиментам направлено на защиту интересов детей и должно снизить количество долгов, а также помочь банкам и гражданам определять благонадежность контрагента или партнера.
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