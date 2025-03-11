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Назван размер заработка россиян из среднего класса

Назван размер заработка россиян из среднего класса

Представители среднего класса в России зарабатывают в среднем 75 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Центра анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ.

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