Назван размер заработка россиян из среднего класса

Представители среднего класса в России зарабатывают в среднем 75 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Центра анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ.
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