«Парниковый» углекислый газ (СО2) как полезное сырье

Во всём мире найден новый «враг» человечества – это углекислый газ СО2. Это не только газ, который мы выдыхаем, но и продукт сгорания всевозможных горючих материалов: дров, бензина, мазута, мусора, природного газа.
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