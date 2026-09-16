Завтра в Донецке на 2°C теплее. Прогнозируется температура от +11°C до +20°C. ☁ Облачно. • 00:00: ☁️ +12°C ⬇ 1 м/с 🌀 19 ☂️ 2% • 03:00: ☁️ +11°C ⬇ 1.
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