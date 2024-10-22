Tesla обвиняют в нарушении авторских прав на "Бегущего по лезвию 2049"

Студия Alcon Entertainment, известная своими работами в области научной фантастики, в том числе фильмами "Бегущий по лезвию" (1982) и "Бегущий по лезвию 2049" (2017), подала иск против Tesla, утверждая, что последняя незаконно использовала материалы из ее последнего фильма для рекламных материалов.