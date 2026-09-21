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ИА Регнум

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Приемная мать годами помогала мужу истязать трех дочерей на Ставрополье

Приемная мать годами помогала мужу истязать трех дочерей на Ставрополье

Жительницу Ставропольского края подозревают в том, что она годами помогала мужу истязать трех приемных дочерей.

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