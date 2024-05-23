Хаби Алонсо: "Боль" после поражения в финале Лиги Европы - это вызов для "Байера"

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо признал, что поражение его команды в финальном матче Лиги Европы против "Аталанты" было болезненным, но призвал своих подопечных использовать этот опыт в позитивном ключе.
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