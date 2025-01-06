Противотанкисты ВС России уничтожили пикап с боевиками ВСУ в Запорожской области

Скриншот видео В Запорожской области операторы ПТУР и беспилотников противотанкового подразделения 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили пикап с военнослужащими ВСУ и украинскими националистами.
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