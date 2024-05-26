Пандемия COVID-19 замедлила рост ожидаемой продолжительности жизни в мире

Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на статистику ожидаемой продолжительности жизни в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в период с 2019 по 2021 год ожидаемая продолжительность жизни в мире снизилась на 1,8 года, достигнув 71,4 года.