Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Информационная адаптация

Информационная адаптация

Едва ли не 100% россиян, встретивших распад СССР в сознательном возрасте, доживших до наших дней и окопавшихся в социальных сетях, ныне уверены, что никогда не поддерживали распад единого государства, никогда не голосовали за Ельцина, всегда не доверяли Горбачёву, от рождения знали подлую сущность украинской души .

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