Игорь Ивин: Уважаемые мусульмане города Джанкоя!

Уважаемые мусульмане города Джанкоя!От всей души поздравляем с наступлением одного из самых почитаемых праздников– Навруза – днем весеннего равноденствия!Этот древний праздник многих восточных народов символизирует обновление и возрождение природы, олицетворяет собой гармонию и единство человека и … .
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