Игорь Ивин: Уважаемые мусульмане города Джанкоя!

Уважаемые мусульмане города Джанкоя!От всей души поздравляем с наступлением одного из самых почитаемых праздников– Навруза – днем весеннего равноденствия!Этот древний праздник многих восточных народов символизирует обновление и возрождение природы, олицетворяет собой гармонию и единство человека и … .