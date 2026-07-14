Песков назвал невозможным обсуждение гарантий безопасности без России

Новости внутренней и внешней политики в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что попытки европейских стран сформулировать гарантии безопасности для Украины без участия России полностью лишают их права на дальнейшее участие в переговорном процессе.