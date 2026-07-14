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Песков назвал невозможным обсуждение гарантий безопасности без России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что попытки европейских стран сформулировать гарантии безопасности для Украины без участия России полностью лишают их права на дальнейшее участие в переговорном процессе.

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