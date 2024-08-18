Сбер сделает антропоморфного робота. Презентация в начале 2025 года

Сбер готовится представить антропоморфного робота в 2025 году\u000D\u000AСбербанк анонсировал запуск собственной разработки антропоморфного робота, который будет представлен общественности в начале 2025 года.
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