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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Александр Попов
    Самих диаспёров эти фигурки напоминают. Такие же деревянноголовые.Диаспора распоряд...
  • Negociant Negoro
    красный день календаря......Кому-то он мешал:...
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    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...Диаспора распоряд...

Сибирь это исторически узбекская земля, заявил депутат ХМАО Таги-заде Халид Боюкага оглы

Сибирь это исторически узбекская земля, заявил депутат ХМАО Таги-заде Халид Боюкага оглы

Арт-видео.инфо В стенах окружной думы ХМАО разгорелись нешуточные страсти: депутат по имени Таги-заде Халид Боюкага оглы буквально огорошил своих коллег-парламентариев неординарной трактовкой причин увеличения числа трудовых мигрантов в регионе.

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Комментарии
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NN
N N
Заявит, что, мол, , вас здесь не стояло, и этот список чего-то там решит против меня, возможно?
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2 час.
Виктор Борисов
Купил он   и все дела
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2 час.
Nikolay Stepanov
В 70х годах прошлого века в каком-то литературном журнале появился рассказ о некоем манси, прибывшем по турпутевке в Венгрию. Там в гостинице машинально взял газету и вдруг увидел знакомые корни слов! Но узбеков рядом с гуннами и рядом не стояло.
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1 час.
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