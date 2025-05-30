Сибирь это исторически узбекская земля, заявил депутат ХМАО Таги-заде Халид Боюкага оглы

Арт-видео.инфо В стенах окружной думы ХМАО разгорелись нешуточные страсти: депутат по имени Таги-заде Халид Боюкага оглы буквально огорошил своих коллег-парламентариев неординарной трактовкой причин увеличения числа трудовых мигрантов в регионе.
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