Сибирь это исторически узбекская земля, заявил депутат ХМАО Таги-заде Халид Боюкага оглы

Заявит, что, мол, , вас здесь не стояло, и этот список чего-то там решит против меня, возможно?

Nikolay Stepanov

В 70х годах прошлого века в каком-то литературном журнале появился рассказ о некоем манси, прибывшем по турпутевке в Венгрию. Там в гостинице машинально взял газету и вдруг увидел знакомые корни слов! Но узбеков рядом с гуннами и рядом не стояло.