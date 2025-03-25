МИД РФ: Киев целенаправленно убивает журналистов

Киевский режим продолжает использовать террористические методы против мирного населения и теперь целенаправленно атакует представителей российских СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой цитирует 25 марта пресс-служба внешнеполитического ведомства России.
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