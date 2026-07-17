Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: от широкофюзеляжного E-767 до отменённого и возрождённого E-7

Окончание, предыдущая часть: Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: Hawkeye и Sentry — рабочие лошадки радиолокационного дозораE-767 и переход на широкофюзеляжные платформыПоскольку выпуск Boeing 707 был прекращён в 1969 году, новые системы ДРЛО и У (дальнего радиол.
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