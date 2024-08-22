Подозреваемого в терроризме и госизмене задержали в Забайкалье

В Забайкалье задержали россиянина подозреваемого в терроризме и госизмене. Он вовлекал граждан в деятельность террористической международной организации, подконтрольной спецслужбам Украины, сообщает пресс-служба Управления ФСБ РФ по Забайкальскому краю.